Rapallo, parla la nuova sindaca Ricci: “Risultato non scontato, insieme ai partiti si vince”

Rapallo. Una vittoria di misura al ballottaggio, con meno voti rispetto al primo turno, ma comunque più dello sfidante. Elisabetta Ricci è la nuova sindaca di Rapallo grazie al 52,61% dei voti, mentre Armando Ezio Capurro si è fermato al 47,39%. In termini assoluti la candidata promossa dal sindaco uscente Carlo Bagnasco ha visto calare le preferenze (da 6.410 a 5.310), ma la rimonta di Capurro (da 3.565 a 4.784) non è stata sufficiente nonostante l’apparentamento col centrosinistra di Francesco Angiolani.

Come commenta questo risultato, forse non scontato?

Non era un risultato scontato. Abbiamo lavorato molto in questi giorni per riuscire a vincere. Sono contenta perché ho portato avanti i valori della coalizione che mi appoggia. Il centrodestra a Rapallo ha raggiunto un ottimo obiettivo.

