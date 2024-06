A partire dalle 16.45 di oggi pomeriggio è stata interrotta l’alimentazione elettrica per migliaia di utenze dei quartieri di Rebocco e la Chiappa. I tecnici di Enel Distribuzione, infatti, hanno dovuto fare i conti con un guasto sulla linea di media tensione probabilmente dovuto al maltempo che ha portato a mettere fuori uso tre centraline per il tempo necessario alla soluzione del problema.

In particolare sono state disalimentate la centralina che si trova nei pressi di Via Peppino Impastato, che serve 103 clienti, quella nei pressi di Via della Ghiara, che serve 779 clienti, e quella di Via Genova all’altezza del Monumento ai caduti, che fornisce corrente ad altri 581 clienti.

Poco prima delle 18 la fornitura elettrica è stata ripristinata con manovre da remoto.

L’articolo Rebocco e Chiappa, migliaia di utenze senza energia elettrica per un’ora per un guasto alla rete dovuto al maltempo proviene da Città della Spezia.

