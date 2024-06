Recco: la festa di San Giovanni al tempo di Italia – Croazia

Nonostante pioggia che ha impedito falò, spettacolo pirotecnico e processione, nonostante la partita Italia-Crazia, stasera i fedeli non hanno voluto mancare, nella chiesa dedicata proprio al Patrono San Giovanni Battista alle celebrazione dei vespri in suo onore. A presiedere il rito don Pasquale Revello, al suo fianco don Marco Fazio, il parroco don Giuseppe Guastavino e un frate missionario francescano. In mezzo al tempio l’arca con l’effige del santo sembra accogliere i fedeli. C’è la confraternita del Suffragio e quella di Ruta con un grande Cristo. C’è il sindaco Carlo Gandolfo con la vice Edvige Fanin e accanto il piccolo gioioso Leonardo; l’assessore Davide Manerba; il sindaco dei ragazzi; consiglieri di maggioranza e opposizione; una rappresentanza delle associazioni nazionali Alpini e Carabinieri, la Filarmonica Rossini; i presidenti di diverse associazioni. E tanti fedeli.

