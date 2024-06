Rigassificatore, il Pd in Regione chiede lo stop dell’iter con un ordine del giorno

Genova. Il Partito Democratico in consiglio regionale, durante la seduta di domani, presenterà un ordine del giorno sul tema del rigassificatore. A parlarne, in una nota, i consiglieri Natale e Arboscello.

“Riuscirà il centrodestra ligure a mostrare il suo vero volto? Domani durante la discussione in consiglio regionale, che avrà all’ordine del giorno la nostra richiesta di fermare l’iter per il trasferimento a Vado-Savona della nave Golar Tundra, i consiglieri regionali di centrodestra, compresi quelli savonesi, seguiranno i sindaci e gli amministratori territoriali, che hanno espresso la loro contrarietà, o voteranno, come hanno sempre fatto finora, contro la nostra proposta?”, si legge nel comunicato.

