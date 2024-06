Rigassificatore, Piana: “Nuovo commissario? Prossima settimana incontro il ministro: non sarà all’interno della giunta”

Luni. E’ durato tre ore il primo incontro, ad Ameglia, tra Giovanni Toti (ai domiciliari dal 7 maggio per inchiesta su corruzione e voti di scambio), il presidente ad interim Alessandro Piana e gli assessori Giacomo Giampedrone e Marco Scajola, suoi fedelissimi. Subito dopo i tre, accompagnati dall’avvocato Savi, si sono diretti a Luni per un punto stampa e chiarire i temi della riunione.

Tra i temi toccati anche quello del commissario per l’iter del riposizionamento della Golar Tundra che, a partire dal 2026, dovrebbe giacere nelle acque di Savona e Vado Ligure. La notizia è che la settimana prossima, il presidente facente funzioni Piana scenderà a Roma per un incontro con il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin per cercare di individuare il nuovo commissario.

