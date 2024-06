Savona, un altro locale storico chiude definitivamente: è la pizzeria “Da Andrea” alle Fornaci

Savona. “Carissimi clienti e non, Andrea va in pensione. Non riuscendo a garantire un degno servizio abbiamo deciso di chiudere definitivamente il Ristorante Pizzeria da Andrea che vi ha deliziato delle sue pizze, focacce al formaggio di Andrea e della nostra amata cucina Ligure”, con queste parole Andrea, Rosa, Lido e Ida salutano i tantissimi clienti che hanno invaso i tavoli della pizzeria situata nel quartiere delle Fornaci.

Un locale che ha accolto, per oltre quaranta anni, generazioni tra i pranzi di Natale e quelli di Pasqua ma anche in estate, essendo proprio situata di fronte alle spiagge.

