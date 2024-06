Sestri: agevolazioni Tari, via al bando per le agevolazioni

Da comunicazione Sestri Levante

Al via i bandi per le agevolazioni Tari Apre oggi, lunedì 24 giugno, il bando per l’esenzione dal pagamento della tassa sui rifiuti Tari per i cittadini e i nuclei familiari residenti a Sestri Levante con ISEE in corso di validità di valore uguale o inferiore a € 7.781,93, e che non siano proprietari di ulteriori beni immobili ad esclusione della casa di abitazione di residenza e sua eventuale pertinenza. È possibile presentare domanda di esenzione dal pagamento della Tari fino alle ore 12 del 12 luglio.

