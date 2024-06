Genova. Il Consiglio dei Ministri oggi ha dato il via libera alla norma per la bonifica del SIN di Cogoleto (Genova), ex area industriale di oltre 200mila mq per la lavorazione del cromo. Prevista la nomina di un commissario straordinario per le attività di risanamento ambientale.

Secondo quanto stabilito, mediante un accordo di programma con Regione Liguria ed enti locali, sarà individuata la destinazione d’uso delle aree, gli interventi di bonifica e il piano di riconversione.

