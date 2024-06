“Trovato Toti lucido e determinato. Scadenza del nostro mandato è a settembre del 2025 e non c’è altra prospettiva”

“Abbiamo trovato Giovanni Toti molto tonico come sempre, senza sorpresa per chi lo conosce, lucido e determinato. Questo ci incoraggia a continuare la nostra azione politica, rispettando i programmi con cui siamo stati eletti. Confidiamo, nel pieno rispetto delle parti, che si faccia chiarezza il prima possibile. Il presidente Toti è il primo a volerlo, perché possa tornare al governo della Regione Liguria”. Parole di Alessandro Piana, presidente pro tempore della Regione Liguria, subito dopo la concluso dell’incontro con il presidente Giovanni Toti attualmente agli arresti domiciliari avvenuto nell’abitazione di quest’ultimo ad Ameglia, in provincia della Spezia.

L’incontro, durato circa tre ore, era stato autorizzato dalla gip Paola Faggioni. Insieme a Piana, su indicazione di Stefano Savi, avvocato di Toti, le altre personalità che il governatore ha chiesto di incontrare sono gli assessori Giacomo Giampedrone e Marco Scajola. “La linea politica si basa sul ribadire i risultati ottenuti – aggiunge Giampedrone -. Non arretriamo di un millimetro sulla nostra azione amministrativa, nella speranza che la Cassazione possa riportare il presidente nel suo ruolo naturale. Oggi eravamo in tre ma abbiamo rappresentato l’intera giunta. Rivendichiamo con grande forza la possibilità e il diritto garantito dalla Costituzione che il presidente possa tornare al so posto. La scadenza del nostro mandato è a settembre del 2025 e lo, diciamo chiaramente, non c’è altra prospettiva. Aspettiamo l’esito del riesame e della Cassazione. Non si discute minimamente l’agibilità politica del presidente. Indipendentemente da ciò che sceglierà Toti della sua vita privata una volta tornato, la Lista Toti ha una sua agibilità piena e ha titolo, con o senza Toti candidato, a portare avanti la propria agibilità politica”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com