Al Festival della Mente oltre venti appuntamenti per bambini e ragazzi

Anche quest’anno, il Festival della Mente propone un palinsesto di attività speciali dedicate a bambine e bambini, ragazze e ragazzi (dai 3 ai 16 anni), curato da Francesca Gianfranchi. Dal 30 agosto al 1 settembre scrittori, illustratori e artisti, architetti, ingegneri, attori e pedagogisti accompagneranno i giovani partecipanti attraverso 23 appuntamenti (12 più le repliche), tutti incentrati sul tema della XXI edizione del festival, la gratitudine.

Tra laboratori, atelier, passeggiate e workshop, giovani e giovanissimi approfondiranno l’importanza del prendersi cura di sé e degli altri, alleneranno la creatività e la capacità di custodire la bellezza del mondo che li circonda, impareranno a ringraziare attraverso i doni che la vita ci riserva ogni giorno.

“Gratitudine per me significa allargare lo sguardo – afferma Francesca Gianfranchi – e ricordarsi di far parte di un tutto molto più grande dei microcosmi in cui tendiamo a rinchiuderci. E credo che praticarla quotidianamente e insegnare anche ai ragazzi a mantenere aperto questo sguardo sia fondamentale per coltivare i rapporti, le possibilità e gli incontri ringraziando per quello che è stato, per quello che è, e per andare incontro al futuro con consapevolezza e cura”.

