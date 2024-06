Body building, titolo di campione italiano assoluto per Frank Dellisola

Bulciago. Lo scorso weekend si sono tenuti a Bulciago, in provincia di Lecco, i campionati italiani della World Bodybuilding e Physique Sports Federation, competizione che ha chiamato sul palco numerosi atleti provenienti da ogni regione d’Italia.

Fra questi il già noto campione ingauno Frank Dellisola, tecnico e personal trainer della palestra Full Metal Club, il quale, dopo un tour mondiale che lo ha visto protagonista nelle più prestigiose gare internazionali negli ultimi anni, ha preso parte all’evento impegnandosi nelle categorie body building over 40 e bodybuilding fino a 85 kg nelle quali si è laureato campione italiano in entrambe con tanto di titolo assoluto finale, confrontandosi con tutti i vincitori delle categorie in gara.

