Cairese avanti con Boschetto: “Creata un’alchimia importante, puntiamo a mantenere la Serie D”

Cairo Montenotte. “Il ritornello ‘miracolati‘? Ci sono stati momenti della stagione che sono stati dei crocevia fondamentali. Aldilà dell’aspetto di merito, sul quale non ci metto dubbi, fare gol a cinque minuti dal termine in quel di Rivasamba ci preserva di essere dei ‘miracolati’, esattamente com’è successo ieri alla nazionale. Potevamo essere spediti a casa, oggi siamo in Serie D. Siamo un gruppo di ragazzi intelligenti e molto ironici, ecco perché ce lo cantiamo”.

L’intesa era già una certezza da qualche giorno, oggi la società valbormidese l’ha ufficializzata pubblicamente: Riccardo Boschetto e la Cairese avanti insieme. “A.S.D. Cairese 1919, è lieta di annunciare che sarà ancora Riccardo Boschetto a guidare i gialloblù nella prossima stagione – scrive il club -. Dopo la storica promozione ottenuta tramite i playoff, il mister condurrà la squadra di ritorno, 33 anni dopo, in Serie D”. Un rapporto sviluppatosi in crescendo con il passare dei mesi, arrivato al culmine con la vittoria dei playoff nazionali e il raggiungimento della tanto desiderata Serie D. Il tecnico piemontese è pronto a riaffrontare tante squadre della sua regione. Una categoria che conosce bene: “Un abito che vesto meglio”.

