Un altro tassello per l’attacco a disposizione di Gilardino: Caleb Ekuban rinnova il suo contratto fino al 30 giugno 2026. Secondo quanto riporta Sky Sport la firma sul prolungamento dovrebbe avvenire già domani.

Sempre per il reparto offensivo resta sempre vivo l’interesse per Oristanio dell’Inter lo scorso anno al Cagliari che a quanto pare sarebbe slegato al possibile passaggio di Martinez in nerazzurro.

» leggi tutto su www.levantenews.it