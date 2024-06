Da Comunicazione Comune di Camogli

Dopo il completamento dei lavori volti alla realizzazione della nuova scala di accesso al Castello della Dragonara e quelli in fase di ultimazione relativi al consolidamento del secondo lotto del tratto carrabile in Via F. De Gregori ed al consolidamento della scarpata retrostante il parcheggio lungo la via Molfino, sono stati programmati nuovi interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza a Punta Chiappa.

» leggi tutto su www.levantenews.it