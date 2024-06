Centri estivi nelle scuole comunali, Brusoni: “Saranno 34, arrivate 1750 domande”

Genova. “Le sedi scolastiche dei centri estivi sono 34, scelte per coprire tutto il territorio e soprattutto in base ai criteri di spazi aperti per i bambini; la durata del servizio è di 4 settimane, e partirà a luglio, con orario scolastico invernale e possibilità di anticipare gli ingressi e le uscite in base alle esigenze delle famiglie, in accordo e in base alla disponibilità del personale”.

Lo ha detto l’assessore Marta Brusoni, rispondendo all’interrogazione del consigliere della lista Rosso Verde Filippo Bruzzone, riguardante il “Piano Estate per le scuole e programmazione centri estivi 2024”.

