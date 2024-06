Campagna di tesseramento ala Croce Verde Chiavarese la cui preziosa attività di soccorso e trasporto pazienti è nota; per non parlare di iniziative particolarmente apprezzate come la Guardia medica pediatrica. Ricordiamo che è in corso la distribuzione delle tessere di adesione per il 2024. Tanti i motivi per dotarsene.

» leggi tutto su www.levantenews.it