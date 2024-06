Probabile conseguenza della pioggia, la scorsa notte a Chiavari un platano si è schiantato in corso Buenos Aires. Era l’una e mezzo. L’albero è finito su una campana per la raccolta del vetro e su un’auto a cui ha sfondato il lunotto. Sul posto per rimuovere tronco e rami che invadevano carreggiata e marciapiedi, i vigili del fuoco di Chiavari.

» leggi tutto su www.levantenews.it