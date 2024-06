Corruzione, la gip dice di nuovo “no” alla scarcerazione di Aldo Spinelli: “I recenti contatti con Toti rendono attuale il rischio di reiterare il reato”

Genova. Niente fare per ‘Sciò Aldo’ che per ora resta ai domiciliari nella sua abitazione a Villa Carrara, a Quarto. La giudice Paola Faggioni ha nuovamente detto no alla scarcerazione. L’avvocato Sandro Vaccaro aveva presentato giovedì una nuova istanza in cui chiedeva l’attenuazione della misura cautelare sostituendo i domiciliari con la misura interdittiva dalla guida dell’azienda.

La procura di Genova questa mattina aveva dato parere negativo all’istanza. La gip, la stessa che aveva firmato l’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari dove l’imprenditore 84enne si trova dal 7 maggio aveva già respinto la richiesta di revoca degli arresti meno di un mese fa.

