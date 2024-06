Dopo 5 anni di prigione Julian Assange torna libero: firmato il patteggiamento

Londra. Julian Assange è libero. Dopo oltre dieci anni passati braccato dalle polizie di mezzo mondo e cinque vissuti in prigione il giornalista famoso per aver pubblicato su Wikileaks centinaia di migliaia di documenti considerati segreti relativi alle guerre statunitensi in Iraq e Afghanistan, disvelando al mondo retroscena, fatti e numeri taciuti all’opinione pubblica mondiale, ha lasciato il carcere di Londra dopo l’accordo di un patteggiamento con la giustizia americana. Potrà tornare nella sua Australia dalla sua famiglia, dopo una vera e propria odissea iniziata nel 2010.

Secondo Wikileaks, la società fondata dallo stesso Assange, “ha lasciato il carcere di massima sicurezza di Belmarsh la mattina del 24 giugno, dopo avervi trascorso 1901 giorni. Gli è stata concessa la libertà su cauzione dall’Alta corte di Londra ed è stato rilasciato nel pomeriggio all’aeroporto di Stansted, dove si è imbarcato su un aereo ed è partito dal Regno Unito”.

» leggi tutto su www.ivg.it