Filctem, Femca e Uiltec all’attacco: “Comune di Genova non rispetta gli accordi”

Genova. “Da parte del Comune di Genova ormai registriamo da tempo una precisa presa di posizione: non c’è nessun rispetto degli accordi presi con le organizzazioni sindacali”. La denuncia arriva da Filctem, Femca e Uiltec che considerano “offensivo il silenzio del vice sindaco Piciocchi rispetto ad alcune situazioni che consideriamo molto importanti. Abbiamo più volte richiesto un incontro per chiarire le ricadute economiche e occupazionali di A.S.ter. a valle dell’accordo firmato per l’aumento del finanziamento in parte corrente all’azienda per 1 milioni di euro (parte economica che non ci risulta ancora formalizzata), e delle lavorazioni nei cimiteri che stentano a partire e non è stata formalizzata la copertura economica ne’ l’addendum al contratto di servizio come previsto dall’accordo stesso”, aggiungono i sindacati.

Po la richiesta di ulteriori certezze: “Abbiamo firmato questo accordo, con fatica, anche a valle di un ulteriore esternalizzazione del pronto intervento stradale, accordo anch’esso non rispettato, che prevedeva anche il rientro in quota parte dell’illuminazione pubblica”.

