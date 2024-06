Giancarlo Canepa nuovo commissario della sezione della Lega di Albenga e delle Valli Ingaune

Albenga. Dopo le dimissioni di Cristina Porro, il segretario provinciale della Lega Sara Foscolo ha nominato il sindaco di Borghetto Santo Spirito Giancarlo Canepa nuovo commissario della sezione di Albenga e delle Valli Ingaune.

Spiega Sara Foscolo: “L’ultima tornata elettorale ha imposto una attenta riflessione da parte di tutti. Cristina Porro, che ringrazio per il lavoro svolto fino ad oggi, ha fatto una scelta, ritengo di grande responsabilità. Purtroppo non ho potuto che prenderne atto, essendone venuta a conoscenza solo dagli organi di stampa. Le dimissioni sono sempre un momento spiacevole, ma il disagio e la stanchezza che il segretario cittadino dimissionario ha palesato nel suo commiato evidentemente non lasciavano spazio a ulteriori valutazioni. Sicuramente oggi dobbiamo riacquistare la fiducia del nostro elettorato, dei nostri sostenitori e dei nostri militanti. La sezione di Albenga è sempre stata un tassello importante per la Lega provinciale e bisogna cercare di ricostruire quel rapporto con la gente e con il territorio che è venuto meno. Confrontandomi anche con il segretario regionale Edoardo Rixi, è emerso che Giancarlo Canepa ha tutte le caratteristiche e le capacità per affrontare questa sfida. La sua esperienza amministrativa, la sua capacità di ascolto della gente e del territorio sono sicuramente qualità fondamentali per svolgere al meglio questo difficile ruolo.

Sono certa che chi ha a cuore Albenga e la Lega, i nostri amministratori, i nostri soci militanti e sostenitori lo supporteranno. Sicuramente il direttivo provinciale e la segreteria regionale saranno al suo fianco. Gli auguro un buon lavoro.”

