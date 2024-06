Holm e Dragowski portano 5 milioni, ma ci sono altri dieci giocatori da cedere

Si profilano le prime due uscite a titolo definitivo per lo Spezia in piena “cura dimagrante”. Nelle prossime ore gli annunci delle cessioni di Emil Holm al Bologna e Bartlomej Dragowski al Panathinaikos, due operazioni ormai indirizzate sui giusti binari. Ieri Eduardo Macia e Giovanni Sartori hanno impostato una bozza d’accordo per una cifra tra 7 e 7.5 milioni di euro più una piccola percentuale sulla futura rivendita per lo svedese. Il polacco passerà ai greci, con cui ha giocato in prestito da gennaio scorso, per 1.7 milioni di euro di base che arriveranno eventualmente a due milioni di euro con i premi.

Contando che metà del ricavato di Holm spetta ai danesi del Sonderjyske (che con quella cifra ci coprono metà budget stagionale), al club di Via Melara arriveranno poco più di 5 milioni di euro in totale. Inoltre lo Spezia si garantisce di non dover corrispondere il pesante ingaggio di Dragowski, che quindi riceverà anche il bonifico di luglio dagli ateniesi. Va detto che il ricavato non finisce direttamente nel portafoglio mercato, ma piuttosto nel processo generale di abbattimento dei costi che è influenzato anche dalle maggiorate spese relative alla ristrutturazione dello stadio Picco, che affronta la parte relativa alla copertura della curva Ferrovia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com