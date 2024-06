Il Luna Park torna a Spotorno: divertimento estivo per tutte le età

Spotorno. Lo storico Luna Park di Spotorno ha riaperto e sarà attivo per tutta l’estate. Ogni giorno, il parco offre numerose attrazioni e stand gastronomici per grandi e piccini.

Tra le attrazioni ci sono il treno di Indiana Jones, la giostra a catene per bambini, il mini autoscontro, il Jumping e il castello degli specchi. Nel corso di questa settimana ci saranno anche nuove attrazioni come la giostra per bambini Clown Volante, l’autopista Interceptor, il tiro a segno e ai barattoli e il calcinculo.

