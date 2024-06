Il Parco delle Cinque Terre rifà il look alla comunicazione visiva per un brand più immediato, efficace e innovativo

Con la presentazione della nuova immagine visiva, prende il via il Piano strategico di comunicazione identitario del PN5T con l’intento di rendere più immediato, efficace e innovativo il brand del Parco che verrà declinato in progetti e iniziative dedicate ai milioni di ospiti che lo scelgono ogni anno come destinazione di viaggio.

A illustrare i nuovi progetti relativi all’immagine del Parco nazionale delle Cinque Terre gli esponenti delle realtà che hanno collaborato al progetto, come Davide Di Gennaro, art director dello studio Tomo Tomo, Daniela Cappelletti architetto della Società di progettazione Fabrica e, per il Centro Studi Touring Club Italiano Matteo Montebelli, responsabile Analisi e Pubblicazioni. A dare il benvenuto in sede Giulio Lattanzi, direttore generale Touring Club Italiano, associazione che proprio quest’anno celebra i primi 130 anni di attività.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com