Il “Pestato all’erba di san Pietro” sarà tra le prime ricette De.Co. del comune di Laigueglia.

Laigueglia. Non un pesto classico, ma probabilmente più antico. Inserito in tutte quelle lavorazioni di salse e condimenti fatte al mortaio che prevedevano l’utilizzo di ingredienti locali e dove a fare da protagonisti non potevano mancare l’olio extra vergine e l’aglio utilizzato spesso come conservante ante litteram. L’erba di san Pietro (critimum maritimum), è infatti una pianta che cresce spontanea sui nostri litorali che hanno saputo mantenere un ecosistema ancora incontaminato, ricca di proprietà salutari riconosciute nella medicina fin dall’antichità.

Il “Pestato all’erba di san Pietro”, non a caso è stato presentato, fuori concorso, durante la prima selezione del “Campionato di salse al mortaio” svoltasi nei giorni scorsi a Laigueglia.

