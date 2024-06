Lavagna: Nicoletta Rebori eletta presidente del Consiglio comunale

Nel tardo pomeriggio di oggi si è riunito il primo Consiglio comunale tenutosi dopo la convocazione delle elezioni amministrative, che hanno riportato alla guida della città Gian Alberto Mangiante e la sua squadra. Proprio alle operazioni finalizzate all’insediamento della nuova giunta è stata dedicata la seduta odierna. Il primo atto è stata la proclamazione degi eletti, seguito dal giuramento del sindaco eletto (“Giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana”), e dall’elezione del presidente del Consiglio comunale: a tal proposito il neoconsigliere di minoranza Claudio Lapetina (“Lavagna Insieme”) ha chiesto di poter trovare un accordo tra maggioranza e opposizione sulla nomina di un nome condiviso, in conformità con le funzioni ricoperte da chi svolge questo incarico; alla richiesta il sindaco ha acconsentito, sospendendo la seduta.

Terminate le operazioni di voto, sono stati eletti Nicoletta Rebori presidente e Carla Bo vicepresidente, entrambi esponenti della maggioranza, nomi non condivisi dalla minoranza. Il sindaco ha poi comunicato i componenti della giunta (Covacci, Bersaglio, Muradore, Oneto, Sanguineti) e le rispettive deleghe(turismo – comunicazione e promozione della città- ced, commercio e artigianato – arredo urbano – sport,urbanistica – edilizia privata – ambiente – demanio – pianificazione territoriale, politiche giovanili – cultura – viabilità, smaltimento rifiuti – protezione civile), così come i consiglieri delegati: Carla Bo (politiche della famiglia – pubblica istruzione), Emilia Beani (politiche sociali – servizi demografici ), Luca Mangiante (servizi cimiteriali – monumenti storici). Antonella Orbolo (igiene e sanità ), Stefano Piazze (coordinamento vigilanza urbana), Nicoletta Rebori (personale), Massimo Riva (agricoltura e pesca – frazioni). I due gruppi consigliari sono “Lavagna Insieme”, con capogruppo Claudio Lapetina, e “Gian Alberto Magiante per Lavagna”, con capogruppo Stefano Piazze. Si poi preceduto alla nomina dei membri della commissione elettorale (individuati in Emilia Beani, Alessio Chiappe, Luca Mangiante, Massimo Amigone, Massimo Riva) e alla nomina dei membri della commissione comunale per la formazione l’aggiornamento degli albi permanenti dei giudici popolari di Corte d’Assise e di Corte di Assise d’Appello (Gian Alberto Mangiante, Nicoletta Rebori, Alessio Chiappe, Elisa Covacci, Massimo Amigone). Sono state istituite tre commissioni consigliari permanenti per l’intero mandato, rispettivamente dedicata a bilancio-sviluppo economico -patrimonio-programmazione, ambiente -lavori pubblici-urbanistica, turismo- sport- attività sociali.

» leggi tutto su www.levantenews.it