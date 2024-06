Meteo, ancora una giornata di pioggia e cielo grigio. Miglioramenti da mercoledì

Genova. Ancora precipitazioni diffuse su buona parte della regione, con gli estremi di Levante e Ponente che saranno comunque interessati da rovesci, ma in modo più marginale. Nelle prime ore della notte è prevista un’intensa passata temporalesca con direttrice Est-Ovest che interesserà tutta la regione (più marginalmente sul Ponente); al mattino rovesci localmente anche forti a carattere temporalesco tra Genovesato e Tigullio, alternato a fasi in cui potrebbe fare la comparsa qualche timido sprazzo di sole.

Nel prosieguo della giornata attività convettiva che si sposterà nell’entroterra del centro-levante e sulle Alpi Liguri, con le precipitazioni più intense in queste zone ma in spostamento verso le coste adiacenti, sostenute dalle correnti da N-NE in quota

