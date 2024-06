Piana sotto attacco in consiglio: “Riferisca sull’incontro con Toti”. Lui rifiuta: “È inopportuno”

Genova. Un’altra seduta monopolizzata dal caso Toti in consiglio regionale. In apertura di seduta l’opposizione ha chiesto al presidente ad interim Alessandro Piana di riferire in aula sull’incontro avvenuto ieri a casa del governatore ad Ameglia con la partecipazione degli assessori Giacomo Giampedrone e Marco Scajola. Sollecitazione rispedita al mittente da Piana, mentre l’opposizione continua a chiedere (invano) le dimissioni di Toti e della sua giunta, dimissioni che non arriveranno almeno finché la Cassazione non si sarà espressa sul ricorso circa la revoca degli arresti domiciliari, nel caso in cui anche il Riesame respingesse l’istanza dell’avvocato Stefano Savi.

“È stato un incontro politico in cui non si è parlato neanche della minoranza, solo della nostra azione politica. Non si è parlato di attività amministrativa”, ha risposto Piana. “È come se io le chiedessi la sua strategia politica per le prossime regionali e glielo chiedessi davanti a tutti – ha detto rivolgendosi al capogruppo del Pd Luca Garibaldi -. È un po’ inopportuno, al di là della dialettica che deve esserci tra le parti”.

