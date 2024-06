Porto Antico, tutto pronto per il “Live in Genova”: Antonacci, Ex-Otago, Mahmood, Annalisa, Subsonica ed Ermal Meta

Genova. Da venerdì 28 giugno a venerdì 19 luglio 2024 tornano al Porto Antico di Genova i concerti del Live in Genova Festival, la rassegna organizzata da Duemilagrandieventi che ogni anno porta il meglio del panorama musicale nazionale nel capoluogo ligure. Il Live in Genova Festival quest’anno è supportato da Pulsee Luce e Gas.

Ad aprire la ventesima edizione del Festival è il doppio appuntamento con Biagio Antonacci, in programma venerdì 28 e sabato 29 giugno all’Arena del Mare. A seguire, il Live in Genova propone i concerti degli Ex-Otago (venerdì 12 luglio), Mahmood (sabato 13 luglio), Annalisa (mercoledì 17 luglio), Subsonica (giovedì 18 luglio) ed Ermal Meta (venerdì 19 luglio). I biglietti dei concerti sono in vendita su www.ticketone.it, www.happyticket.it e alle casse le sere del concerto.

