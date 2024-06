Promuovere uno stile di vita sano e attivo attraverso un progetto interdisciplinare: il campus di Savona verso l’invecchiamento attivo

Savona. Il campus universitario di Savona è lieto di annunciare l’inizio del progetto “NOVA-Campus: Sfidiamo l’Invecchiamento”, un’iniziativa volta a promuovere uno stile di vita sano e attivo per la comunità. Il progetto, realizzato con il contributo della Fondazione De Mari, mira a migliorare il benessere e la qualità della vita delle persone attraverso attività sia teoriche che pratiche rivolte a vari aspetti della salute, come l’attività fisica, l’alimentazione e gli aspetti psicologici. Il progetto ha anche come obiettivo quello di sinergizzare le attività degli enti del territorio e vede come altri partner Auser Savona, che si occupa della segreteria organizzativa e della promozione del progetto stesso verso la popolazione anziana, Asl2, il Comune di Savona, l’Istituto Ferraris-Pancaldo e Liguria Digitale.

Il progetto “NOVA-Campus” prevede una serie di conferenze aperte a tutti e successivamente un intervento pratico rivolto a 50 persone over60 che include un percorso di esercizio fisico adattato, laboratori pratici sul sonno, l’alimentazione e gli aspetti psicologici. Ogni partecipante verrà sottoposto a una seduta di test prima e dopo l’intervento, e verrà inoltre fornito a ciascuno un dispositivo indossabile per raccogliere automaticamente dati relativi al movimento ed al sonno. Il progetto si svolge al Campus di Savona e avrà inizio con un ciclo di 4 conferenze dedicate all’attività fisica, al sonno, l’alimentazione e gli aspetti psicologici.

