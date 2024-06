Regione: in Consiglio il dibattito sull’incontro con Toti

Dall’ufficio stampa del Consiglio regionale

Minuto di silenzio per la morte di Giovanni Guarascio

Subito dopo avere aperto la seduta, il presidente del Consiglio regionale Gianmarco Medusei ha chiesto all’Assemblea Legislativa di osservare un minuto di silenzio in segno di lutto per la tragedia avvenuta ieri in un rimessaggio a Fiumaretta, nello spezzino. Il presidente, dopo aver ricostruito le circostanze in cui si è verificato l’incidente mortale, ha ricordato che Giovanni Guarascio, travolto ieri mattina da una gru, rappresenta l’ennesima vittima sul lavoro «un tragico bilancio non più accettabile. Il nostro pensiero – ha aggiunto – va prima di tutto alla famiglia che oggi piange un uomo ancora attivo sul lavoro».

