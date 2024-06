Ricco la novità della seconda giunta Mazzi. Dimissioni per l’ex assessore Giacomobono

Ufficiale la composizione della giunta comunale di Follo per questo secondo mandato della sindaca Rita Mazzi. Confermati dalla prima cittadina gli assessori Laura Sardi (rieletta con 230 preferenze, avrà deleghe a Pubblica Istruzione, Servizi educativi per l’infanzia, Biblioteca, Trasporto pubblico locale, Mobilità e Comunicazione), che mantiene anche la carica di vice sindaco, Corrado Vezzi (128 preferenze, deleghe a Lavori pubblici, Manutenzioni, Urbanistica ed Edilizia privata, Patrimonio, Viabilità e Decoro urbano) e, da esterno, Francesco Ratti (Bilancio, Tributi, Società partecipate, Ambiente, Sport e rapporti con società sportive, Decoro dei parchi comunali); completa la squadra di governo l’ex presidente del Consiglio comunale nella scorsa consiliatura, Marina Ricco (rieletta con 128 preferenze), ora assessore con deleghe a Servizi sociali, Politiche per l’accoglienza e l’inclusione, Rapporti con A.R.T.E., Politiche del lavoro, Gestione strutture pubbliche, Cultura. Venerdì prossimo la prima seduta del nuovo Consiglio comunale, che vedrà la comunicazione dei componenti della giunta all’aula da parte del sindaco. Tra i punti all’ordine del giorno, la surroga del consigliere e ex assessore uscente Pasquale Giacomobono, che, rieletto alla scorsa tornata con 118 preferenze, ha rassegnato le dimissioni; dovrebbe dunque trovre spazio in consiglio in suo luogo Gabriele Contin, primo dei non eletti tra le file della maggioranza.

L’articolo Corso per tecnici meccatrocini delle autoriparazioni, assunzione per il 73 per cento dei partecipanti proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com