Rigassificatore, Sì dal Consiglio regionale a nuovo commissario. E sul progetto si va avanti

Vado Ligure. E’ stato approvato con 18 voti a favore (maggioranza) (la minoranza non ha partecipato al voto) l’ordine del giorno n. 1201 presentato da Sandro Garibaldi (Lega Liguria-Salvini) e sottoscritto dai gruppi di maggioranza che impegna la giunta a mettere in campo tutte le azioni e le misure necessarie presso il Governo per individuare un nuovo commissario per il rigassificatore a Vado Ligure e le relative infrastrutturazioni nei territori della provincia savonese.

Il documento punta a prendere in considerazione tutte le criticità recentemente emerse e che, eventualmente, potessero emergere nel corso dell’istruttoria relative alle numerose procedure in essere. E, inoltre, impegna la giunta a incontrare i sindaci dei 12 Comuni interessati e la Provincia di Savona e, nel contempo, a far sì che anche il nuovo commissario, una volta nominato, incontri anch’esso tutti i sindaci e gli enti territoriali per dare loro aggiornamenti puntuali sulle procedure in corso.

