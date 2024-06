Genova. Difensore che va, difensore che viene: dopo la partenza di Piccini, direzione Messico, è arrivata invece l’ufficialità del prolungamento di contratto del classe 2006 Giovanni Leone.

Il difensore rinnova in blucerchiato fino al 30 giugno 2027, un anno in più rispetto alla scadenza del 2026 e solamente qualche giorno fa era stato riscattato dal Padova per un milione e mezzo.

» leggi tutto su www.genova24.it