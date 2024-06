Savona. Il Comune di Savona ci riprova e pubblica un nuovo bando per la vendita all’asta di Palazzo Pozzo Bonello (cinque piani) in via Quarda Superiore. La base d’asta è di 1,6 milioni di euro.

Nel precedente avviso la base d’asta era stata fissata a 1,8 milioni di euro, ma non è stata presentata nessuna offerta. Sono anni che il Comune prova a vendere questo prestigioso palazzo nel centro storico della città della Torretta, ma senza riuscirsi.

