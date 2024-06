Scatta la prevendita del Festival della Mente: Barbero raddoppia e con Chicco Cerea torna l’alta cucina

Scatterà domattina alle 9.30 in punto l’ormai tradizionale caccia ai biglietti per il Festival della Mente di Sarzana e in particolare per la lezione di Alessandro Barbero dal titolo “Il delitto Matteotti o dell’ingratitudine” in programma sabato 31 agosto alle 21.15 e in replica domenica 1 settembre alle 10 sempre in piazza Matteotti (anche in streaming). Tramontata infatti l’ipotesi di vedere il professore allo stadio Miro Luperi – location che avrebbe dato probabilmente alla sua presenza al Festival una risonanza nazionale ancor più rilevante – Barbero raddoppierà il suo appuntamento il giorno successivo così come era accaduto nella scorsa edizione, la ventesima, quando era stato accolto come una star in una piazza gremita anche all’esterno della tensostruttura. Scena che si ripeterà anche quest’anno per un entusiasmo attorno allo storico che è cresciuto anno dopo anno nelle diciassette edizioni del Festival alle quali ha preso parte. Per questo l’organizzazione ha introdotto alcune novità nella prevendita che domani, 26 giugno, partirà alle 9.30 sul sito Vivaticket e presso la biglietteria del Teatro degli Impavidi. Per ogni evento in programma infatti sarà possibile acquistare fino ad un massimo di 4 biglietti a transazione con l’eccezione però dei due con Barbero protagonista (numero 18 e 18 bis) per i quali si potranno comprare fino a 2 biglietti a transazione.

