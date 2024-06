Da Marcello Massucco consigliere comunale e capogruppo

La Giunta Solinas continua con la solfa “è colpa di quelli di prima” anche davanti a fatti evidenti come la gestione della Baia 2023. La delibera comunale che affida a Mediaterraneo la realizzazione dei servizi turistici e culturali della città è del dicembre 2019. Nei 450.000 euro che erano previsti come importo, ovviamente non rientrava il contingentamento della Baia (eravamo ancora pre-covid, non esisteva ancora).

