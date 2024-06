Martina Riolino e Filippo Lubrano del gruppo giovani Confcommercio La Spezia sono a Olbia per il tradizionale raduno nazionale dei giovani imprenditori. L’evento, denominato Share-It proprio per la sua caratteristica di condivisione comunitaria, è alla sua decima edizione, e quest’anno nella cittadina sarda ha alternato momenti di formazione organizzati dal CFMT con altre esperienze legate al territorio. “Share-It si é confermato anche quest’anno come un importante momento di formazione. Ma, soprattutto, di confronto con colleghi da tutta Italia. Nonostante la provenienza da diversi settori del terziario e del turismo, ci sono criticità ed opportunità che ci accomunano e che come gruppo giovani ci poniamo l’obiettivo di affrontare assieme” dichiara Martina Riolino. “Eventi come questi cementificano la rete di contatti nazionali e rendono più semplice il trasferimento di buone pratiche da un territorio all’altro” le fa eco Filippo Lubrano “torniamo a casa con idee solide e tanta motivazione per avere ancora più impatto sulla nostra comunità”.

L’articolo Share-It a Olbia: Riolino e Lubrano insieme per rappresentare i giovani imprenditori spezzini proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com