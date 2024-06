Tari, dal Comune 1,2 milioni di aiuti per chi non può pagare: nel 2025 il bollettino arriva a marzo

Genova. Il Comune di Genova stanzierà 1,2 milioni di euro per aiutare a sostenere il pagamento della Tari i cittadini (lavoratori, inoccupati o disoccupati) con Isee inferiore ai 20mila euro e particolare attenzione agli over 70 e agli under35.

In base alla proposta di deliberazione, votata oggi dal consiglio comunale con il sì della maggioranza, il no dell’opposizione e l’astensione di Mattia Crucioli di Uniti per la Costituzione, i cittadini che avranno diritto all’aiuto saranno individuati attraverso un apposito bando.

