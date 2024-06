Torna l’appuntamento con “Ecoforum rifiuti” di Legambiente Liguria: economia circolare e comuni virtuosi

Liguria. Torna anche quest’anno l’Ecoforum Rifiuti la campagna organizzata da Legambiente Liguria che ogni anno fa il punto, insieme ad amministratori locali, imprenditori, cittadini e associazioni del terzo settore, su gestione dei rifiuti ed economia circolare nella nostra regione.

L’appuntamento è per giovedì 27 giugno presso Space 4 Business nell’Aula Sen in via Brigata Bisagno 2/25 Genova quando a partire dalle 9,00 si approfondiranno i temi legati all’economia circolare in Liguria con un focus specifico sulle problematiche relative alla raccolta differenziata e ai rifiuti, verranno premiati i Comuni Rifiuti Free, ovvero che hanno raggiunto e superato il 65% di raccolta differenziata e sono sotto il 75kg/abitante/anno per rifiuto indifferenziato prodotto.

