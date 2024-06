Toti, l’8 luglio l’udienza davanti al tribunale del Riesame per chiedere la revoca dei domiciliari

Genova, Il tribunale del Riesame ha fissato per l’8 luglio l’udienza in cui l’avvocato di Giovanni Toti chiederà la revoca dei domiciliari. La decisione arriverà probabilmente un paio di giorni dopo. Per quel giorno fra l’altro il collegio formato dai giudici Massimo Cusatti, Marina Orsini e Silvia Avanzino ha fissato anche altre due udienze per i gemelli Italo e Arturo Testa. Entrambi chiedono che sia revocata la misura dell’obbligo di dimora.

Per questo appare scontato che il tribunale, dopo aver ascoltato le motivazioni con cui Stefano Savi chiede la revoca o “attenuazione della misura con una meno afflittiva” si riserverà di decidere.

