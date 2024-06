Tutelare la nautica da diporto, il consigliere Bozzano: “Revoca di provvedimenti restrittivi”

Liguria. “La piccola nautica da diporto è, oltre che caratteristica della nostra economia regionale, anche elemento caratterizzante domanda ed offerta turistica per i nostri porticcioli. I posti barca per la piccola nautica da diporto sono per lo più utilizzati da appassionati del mare e che la pesca con il palamito non può essere considerata redditizia ma, diversamente, rappresenta un supporto indispensabile e fondamentale per il mantenimento di una passione”.

Lo afferma il capogruppo di Cambiamo in Regione Alessandro Bozzano, in merito agli effetti delle “misure tecniche per la pesca sportiva e ricreativa con il palambaro”, che metterebbe nuovi ostacoli all’attività in Liguria.

