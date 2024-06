Un buon ‘Goodwill’ per la Sampdoria, ma non è un centravanti inglese

Genova. In questi giorni è circolata in rete una classifica che piazzava la Sampdoria in decima posizione tra le squadre di Serie A, che negli ultimi 10 anni hanno avuto più ascolti in Tv, superando la ragguardevole cifra di 169 milioni di spettatori, poco meno di un terzo di quelli che ha avuto la leader Juventus, ma giusta la terza parte degli altri due team sul podio, vale a dire Inter e Milan…

E’ un dato che dà l’esatto valore dell’asset Sampdoria. In gergo ‘bilancistico’, questo si chiama avviamento ed infatti se un investitore deve comprare (o vendere) un’azienda perstabilirne il costo si parte da lì: è il ‘goodwill’ (il valore in eccesso rispetto al patrimonio netto, cosiddetto contabile e cioè attività meno passività).

