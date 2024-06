Amiu, lunedì 1° luglio riapre il centro di raccolta della Fascia di rispetto di Pra’

Genova. Riaprirà lunedì 1° luglio il centro di raccolta della Fascia di rispetto di Pra’, dopo gli importanti interventi di riqualificazione straordinaria degli spazi interni.

I cittadini che ne avessero necessità, in alternativa, potranno sempre conferire i propri rifiuti ingombranti e RAEE all’Ecovan che nel Municipio Ponente sono così distribuiti:

• Multedo Giardini – J. Lennon 1° e 3° lunedì dalle 7,30 alle 11,30;

• Voltri – piazza Villa Giusti 2° e 4° lunedì dalle 7,30 alle 11,30;

• Pra’ – Via Martiri del Turchino 2° e 4° lunedì dalle 7,30 alle 11,30;

• Pegli – Via Varenna 1° e 3° martedì dalle 13,30 alle 17,30;

• Pegli – Piazza Bonavino tutti i venerdì 13,30 alle 17,30.

