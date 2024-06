“Arte e Artigiani”, la sede di Confartigianato Savona diventa spazio espositivo

Savona. E’ una delle novità dell’appuntamento estivo più atteso dai savonesi Savona Down Town Music Festival, l’associazione di categoria degli artigiani apre i suoi uffici in orario serale e si trasforma in uno spazio espositivo offerto ai savonesi con l’iniziativa Arte e Artigiani.

“Nell’anno della presentazione della candidatura a capitale della cultura, abbiamo deciso di aprire i nostri uffici e trasformarli in uno spazio da visitare, da conoscere e da apprezzare. La nostra sede ha una storia e tanti personaggi della Savona del ‘900, per ragioni diverse, hanno attraversato questi corridoi e camminato su piazza Mameli” commenta Fulvia Becco, direttore di Confartigianato Savona.

» leggi tutto su www.ivg.it