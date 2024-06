Boissano Atletica Estate: gran 200 di Camilla Rebora, torna a brillare Luca Biancardi

Boissano. Con un po’ di fortuna la prima giornata di Boissano Atletica Estate dribbla la pioggia.

Graziati dal meteo, arrivano anche diversi risultati interessanti a premiare molti degli oltre 500 atleti in gara, in rappresentanza di numerose società del centro/nord Italia (inclusa una delegazione dell’Atletica Selargius giunta appositamente per l’evento dalla Sardegna).

Organizzazione curata sin nei dettagli dall’ASD Atletica Arcobaleno Savona e dall’ASD Atletica Run Finale, con il supporto dei volontari del Boissano Team, il contributo della Fondazione Agostino De Mari ed il patrocinio dei Comuni di Boissano, Finale Ligure, Loano, Pietra Ligure oltre che degli ulteriori Enti che supportano la gestione dell’impianto.

Gran lavoro del Gruppo Giudici Gare che ha gestito in maniera ottimale le 5 ore di manifestazione.

