Calciomercato dilettanti: la Vadese annuncia un doppio poker di conferme

Vado Ligure. Detto, fatto. Proprio come preannunciato in un comunicato divulgato circa una decina di giorni fa, dopo aver annunciato gli acquisti di Cerone, Crino e Lanzarotti, la Vadese ha ufficializzato la conferma di gran parte degli elementi della propria rosa.

Ecco dunque che in vista della prossima stagione mister Oliva potrà contare su Stefano Ceraolo e Fabio Cavalleri in porta, l’esperto Simone D’Anna e Simone Sarpa in difesa, Davide Mandaliti e Marco Fiori a centrocampo e Luca Raffa e Ruben Tona davanti.

