Camogli: gabbiano attacca cameriere, obiettivo le pietanze che porta ai clienti

I gabbiani reali sono predatori e temono sempre meno le persone. Si industriano anche come impossessarsi del cibo. A Camogli, ad esempio, chi compra la focaccia e la porta in spiaggia adagiandola sul telo-mare e pregustandola dopo avere fatto un tuffo, rischia di non trovarla più, “rapinata” dai gabbiani diventati veri specialisti in scippi.

Sere fa una comitiva giapponese ha assistito, tra risate e scatti fotografici, ad un’evoluzione delle imprese predatorie gabbianesche. Un esemplare che stava in agguato, ha aggredito un cameriere che, uscito dalla cucina di un ristorante, stava portando saporite pietanze ai clienti in attesa, seduti nel dehors, oltre la carreggiata. I piatti sono finiti a terra: gabbiano e complici hanno ripulito la strada del cibo lasciando a terra i piatti frantumati e un cameriere allibito. Da oggi le pietanze dovranno avere un’adeguata copertura prima di attraversare la strada.

