Camogli: “Noi abbiamo votato contro l’aumento della Tari”

Da Camogli Futura

I Consiglieri di minoranza di Camogli Futura hanno votato contro l’aumento delle tariffe della Tari presentate durante l’ultimo Consiglio Comunale da parte dell’Amministrazione Anelli.

Siamo rimasti colpiti da questi aumenti in quanto il sindaco, pochi giorni fa, aveva comunicato alla stampa che non avrebbe accettato che gli aumenti potessero ricadere sui cittadini di Camogli.

Cosa che invece è stata smentita dal voto compatto da parte dei membri della maggioranza.

L’aumento arriva a fronte di un servizio raccolta che, come affermato dallo stesso sindaco Anelli, deve essere rivisto e presenta notevoli lacune.

Non comprendiamo neppure perché sia stato ritirato il ricorso, promosso dalla passata Amministrazione, contro l’appalto dei rifiuti bandito dalla Città Metropolitana, affermando che le criticità erano state superate, mentre tuttora persistono.

Un aumento consistente, nell’ordine del 7-9%, che altri Comuni vicini, grazie forse ad una politica ambientale più attenta, sono riusciti a neutralizzare, magari come noi avevamo proposto ritoccando l’imposta di soggiorno che risulta essere, quella di Camogli, una delle più basse dell’intero comprensorio.

Un ulteriore prelievo dalle tasche dei cittadini che fa seguito ad altri aumenti come il costo dello scuolabus aumentato del 50% e l’abolizione delle aliquote IMU agevolate per le nuove residenze e le nuove attività commerciali.

» leggi tutto su www.levantenews.it