Riceviamo

La compagnia teatrale amatoriale “A piedi scalzi” di Leivi propone un doppio

appuntamento con lo spettacolo musicale “Sorelle in azione” ispirato al musical “Sister Act”. Verrà portato in scena venerdì 28 giugno, alle 21.00 al teatro Charitas di Via Marana a Chiavari e venerdì 5 luglio, sempre alle 21.00, al Villaggio del Ragazzo di San Salvatore di Cogorno. Coreografie e regia di Francesca La Marca.

L’ingresso è libero. Le offerte saranno devolute per due finalità benefiche.

